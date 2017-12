'Zeeuwse' Paul de Munnik brengt 600 in laatje Serious Request

Bier en karper van Poolse supermarkt populair in Terneuzen

22 december TERNEUZEN - De Poolse supermarkt in de voormalige Blokker-vestiging in de Terneuzense binnenstad is amper twee weken open en heeft al een schare fans. Polen en andere Oost-Europeanen in de gemeente Terneuzen zijn blij met de komst van Krowka Polski Sklep.