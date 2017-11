Zeeuwse No Surrender-leden de cel in voor mishandeling bij Ikea

BREDA - Ontvoering? Daarvan willen vier leden van No Surrender, onder wie een Axelaar en een Hulstenaar, niets weten. De oud-president van hun club die ze op het Ikea-parkeerterrein in Breda meenamen, ging gewoon vrijwillig mee. De rechter deed vlak na de zitting meteen uitspraak: drie maanden cel voor geweldpleging.

Was het een onschuldige ruzie om een horloge of een keihard conflict binnen motorclub No Surrender? Onder het oog van winkelend publiek bij de Bredase vestiging van Ikea werd op 21 september vorig jaar toenmalig president J.L. van de club volgens de officier van justitie geslagen en ontvoerd.

Tot ieders verrassing deed de rechter in Breda na de zitting maandagmiddag uitspraak. De verdachten, onder wie S.K. (34) uit Axel en S. van B. (30) uit Hulst, werden tot drie maanden cel veroordeeld voor geweldpleging, maar de ontvoering achtte de Bredase rechtbank niet bewezen. De verdachten worden zo snel mogelijk op vrije voeten gesteld, omdat ze hun straf in de vorm van voorarrest al hebben uitgezeten.

Knokploeg

De officier van justitie eiste een celstraf van vijftien maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen de vier verdachten. Volgens de officier was er door het ‘kader’ van No Surrender een knokploeg op L. afgestuurd om hem met geweld te wippen als president.

L. werd later op die dag met een bad standing de laan uitgestuurd. De lezing van verdachte M. el A. (35) uit Rotterdam dat hij verhaal wilde halen over de diefstal van het horloge van zijn oma noemde de officier onzin. ,,De verdachte heeft hierover nooit eerder verklaard”, aldus de officier.

Ontmoetingsplek

De officier neemt het de verdachten zeer kwalijk dat getuigen van het treffen op de parkeerplaats van Ikea ter plekke werden bedreigd. Enkele verdachten belden meteen de politie toen zij zagen dat L. geslagen werd en werd meegenomen in een auto. Het slachtoffer zelf heeft geen aangifte gedaan en zegt niet bang te zijn. Reden voor de rechter om ontvoering niet bewezen te achten.

El A. zei tijdens de zitting dat de Bredase tak van No Surrender Ikea gebruikte als vaste ontmoetingsplek. Hij kende de omgeving ook goed. Het clubhuis zat tot de sluiting in Rijsbergen. Dat verklaart volgens de verdachte dat de mannen het Bredase slachtoffer in eerste instantie meenamen naar Rijsbergen. Het clubhuis is nu gevestigd in Clinge.

Herhaling

De officier zei dat de ontvoering waarschijnlijk beraamd is tijdens een ‘werklunch’ in Eemnes. Waarom chapterpresident L. in onmin is geraakt, bleef onduidelijk. Het geweld dat tegen hem gebruikt werd, is volgens haar gebruikelijk in de wereld van ‘criminele’ motorclubs.