Zeeuwse miljonair Salar Azimi looft beloning van 20 mille uit voor ligplaats voor partyboot

BREDA - De Zeeuwse miljonair Salar Azimi looft een beloning uit van 20.000 euro als iemand ergens in Nederland een ligplaats mét vergunning weet te regelen voor de vroegere Formidable-partyboot die nu al twee jaar in Breda werkloos in het water ligt.

“Bij deze maak ik bekend dat ik bereid ben om die beloning te betalen. En ik ben een man van mijn woord,” aldus Azimi, eigenaar van de boot. Hij zegt dat nadat Pieter Verbrugge, beoogde exploitant van de boot, zich teruggetrokken heeft.

Soap

Het is een volgende ontwikkeling in de ‘soap’ rond de voormalige Le Formidable. De circa 75 meter lange party-boot heeft twee jaar aan de Markkade gelegen maar moest daar weg op last van het waterschap. De boot werd vorig week illegaal naar de Veilingkade in de Belcrumhaven versleept.

Azimi had voor de werkzaamheden Bredanaar Pieter Verbrugge ingeschakeld. Die wilde de boot gaan exploiteren als er een nieuwe plek én een exploitatievergunning voor zou zijn. Verbrugge was al begonnen met opknappen en schoonmaken van de boot.

Boetes

Voor de verplaatsing naar de Veilingkade was geen toestemming. Ook was geen vergunning aangevraagd bij de gemeente om er te mogen liggen. Burgemeester Paul Depla liet vorige week weten de actie niet te accepteren en dreigde met boetes.

Quote Nu blijkt dat ik alleen geld krijg als de vergunning rond komt. De kans is groot dat dat niet lukt Pieter Verbrugge

Afgelopen weekend heeft Verbrugge besloten te stoppen met zijn inspanningen. “Azimi had mij een beloning in het vooruitzicht gesteld. Nu blijkt dat ik alleen geld krijg als de vergunning rond komt. De kans is groot dat dat niet lukt. Dat betekent dat ik voor niks zou werken”, zegt Verbrugge.

'Duidelijke afspraak’

Azimi bevestigt dat hij een beloning had afgesproken. “Verbrugge zou 15.000 euro krijgen als de vergunning rond was. Als dat niet zou lukken zou het nul euro zijn. Een duidelijke afspraak”, zegt Azimi. Volgens Verbrugge is dat van ‘nul euro’ echter nooit gezegd.

Over het feit dat de boot zonder vergunning aan de Veilingkade ligt, zegt Azimi: “Mij was verteld dat de boot daar kon liggen en dat er meer schepen zonder vergunning liggen. Gelijke monniken, gelijke kappen, denk ik dan.”

NAC-spelers

Wat er nu gaat gebeuren met de boot, weet Azimi nog niet. Hij hoopt dat iemand komt met een oplossing en looft daarom de beloning uit. Het is niet de eerste keer dat Azimi, die een hotel heeft in Aardenburg, geldbedragen belooft. In 2017 kwam hij in het nieuws omdat hij 110.000 euro premie uitloofde (en ook betaalde) aan de NAC-spelers bij promotie naar de eredivisie.

Van de gemeente Breda heeft Azimi naar eigen zeggen nog niets gehoord. Een gemeentewoordvoerster zegt dat een handhavingstraject is ingezet en dat binnenkort maatregelen worden getroffen.