Zeeuwse Gronden wil nieuwe woonlocatie in Breskens bouwen

De locatie die Zeeuwse Gronden met woningcorporatie Woongoed op het oog heeft, ligt op de hoek van het Molenwater en de Van Dalenstraat. Voor omwonenden wordt donderdag 6 december een informatieavond over het plan gehouden in multifunctioneel centrum De Korre.

Het plan bevindt zich nog in een pril stadium, aldus een woordvoerster van Zeeuwse Gronden. ,,We willen er zoals gebruikelijk de tijd voor nemen om deze woonvoorziening te realiseren.” Ze heeft het over een periode van drie tot vier jaar. Zij meldt verder dat ‘hooguit vijftien mensen’ met een psychiatrische aandoening er zullen gaan wonen, met begeleiding.

Commotie

In Breskens is naar aanleiding van de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst enige onrust ontstaan. ,,Alleen bewoners van omliggende straten zijn uitgenodigd”, vertelt inwoner van Breskens en Lijst Babijn-raadslid Sebastiaan Keijmel. ,,Dat is wel heel beperkt, terwijl de gemeente na alle commotie rond de eventuele komst van een asielzoekerscentrum in Breskens in 2016 beterschap had beloofd.”

Suzanne de Vries, woordvoerster van de gemeente Sluis, laat in een reactie weten dat voor dergelijke informatiebijeenkomsten altijd in eerste instantie de direct omwonenden worden uitgenodigd. In een later stadium, als een plan verder is uitgewerkt, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld te reageren.

Wijziging

De dorpsraad Breskens zou ook niet ingelicht zijn, aldus Keijmel. De Vries spreekt dat tegen. ,,De dorpsraad is zaterdag per email op de hoogte gesteld van de informatieavond. Zeeuwse Gronden en Woongoed zullen daar vertellen wat het plan inhoudt. Wethouder Peter Ploegaert zal ingaan op de procedure.” Een wijziging van het bestemmingsplan is nodig om het project te kunnen verwezenlijken, waarbij officieel bezwaar kan worden ingediend.