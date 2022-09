Zeeuwse cultuursector zucht onder wegblijvende bezoekers en stijgende energieprijzen: ‘De ellende houdt maar niet op’

,,De ellende houdt maar niet op”, zegt Frans Lievens van Zeelandtheaters, waar het Scheldetheater in Terneuzen, Schouwburg Middelburg en Theater De Mythe in Goes onder vallen. De coronaperiode, waarbij de theaters maandenlang dicht moesten, heeft er al flink ingehakt. Toen afgelopen voorjaar weer alles kon, kwam het publiek maar mondjesmaat terug.

De hoop was dat het na de zomer volledig zou zijn hersteld. ,,Maar er is nog steeds veel aarzeling”, constateert Lievens. ,,We zitten op 70 procent van de bezoekersaantallen van vóór corona. Landelijk is dat gemiddeld 60 tot 65 procent. We zetten alles op alles om de mensen terug te krijgen, maar over een volledig herstel ben ik niet zo optimistisch. Dat gaat zeker nog enkele jaren duren.”