Zeeuwse coronapatiënt overgebracht naar UZ Gent

De woordvoerder van het UZ Gent, Lies Ketels, laat aan VRT weten dat er al jarenlang wordt samengewerkt met het Zorgsaam ziekenhuis in Terneuzen. Ook in deze crisis werken de ziekenhuizen dus samen. Toch staan er volgens de woordvoerder nog geen nieuwe coronatransfers op het programma.

Afgelopen week werden ook al enkele patiënten uit Limburg overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. In Limburgse ziekenhuizen beginnen er problemen te ontstaan met de capaciteit. In België zijn er nog wel voldoende ziekenhuisbedden voor coronapatiënten. De twee andere ziekenhuizen in Gent hebben ook al enkele patiënten opgevangen uit Limburg.