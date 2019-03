Zeeuws-Vlamingen laten de handjes wapperen tijdens NL Doet

Politie zoekt getuigen inbraak Oostburg

11:43 OOSTBURG - Bij een inbraak in een woning in de Saturnus is donderdag een aanzienlijk geldbedrag, sieraden en sleutels buitgemaakt. De inbraak gebeurde ergens tussen 10.30 uur en 21.00 uur. De boel lag overhoop in het huis.