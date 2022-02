Zeeuws-Vlaming haalt vluchtelingen op aan Pools-Oekraïense grens

Zaterdagochtend rond half zes vertrok De Schipper voor een rit van zo'n 1600 kilometer dwars door Nederland, Duitsland en Polen. ,,Nog 900 kilometer, volgens de routeplanner”, zegt De Schipper. Zaterdagochtend rond half zes is hij vertrokken en rond het middaguur was hij gevorderd tot Leipzig, in het oosten van Duitsland. Hij hoopt in de avond aan te komen bij de grensplaats Mydeka in het zuid-oosten van Polen.

De Schipper kon na het zien van de beelden van de oorlog en de vluchtelingenstroom niet stil blijven zitten. ,,Je wilt gewoon iets doen.” Hij heeft contact met andere Nederlanders die met personenauto's, zoals hij zelf, of met busjes op weg zijn naar de Pools-Oekraïense grens. ,,Er begint zich een netwerkje te vormen van mensen die hulp willen bieden.” De Schipper heeft via zijn vrouw contact met Russen en Oekraïeners. ,,Er zijn daar zoveel contacten over en weer.”

Wanneer hij weer terug naar Nederland rijdt, weet hij nog niet. ,,Ik moet so wie so eerst slapen. Daarna zien we wel wie we mee kunnen nemen."