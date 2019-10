Zeeuws-Vlaanderen: uitkeren van ‘krimpgeld’ door Den Haag mag niet stoppen

Kinderen in Westdorpe bakken en verkopen cupcakes voor het goede doel

8:00 WESTDORPE - Kinderen van buitenschoolse opvang De Kreekels in Westdorpe bakten, versierden en verkochten donderdag cupcakes voor het goede doel. Ze deden mee aan de landelijke ‘Aan de Bakdag’. Buitenschoolse opvangen in heel Nederland bakten om geld op te halen voor SOS Kinderdorpen. Met de opbrengst helpen ze 152 kwetsbare kinderen in Meru in Kenia aan een thuis.