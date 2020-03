Zeeuws-Vlaanderen roept Belgen op: blijf thuis

De stad Sluis zag zaterdag een enorme toevloed aan Belgen die in het eigen land geen vertier meer kunnen vinden omdat daar horecazaken gesloten zijn. Burgemeester Marga Vermue hoopt met het sluiten van parkeerterreinen, zowel gemeentelijk als particulier en het inzetten van verkeersregelaars bezoek op andere gedachten te brengen. ,,We doen wat we kunnen om goeie informatie te verspreiden maar we merken dat het heel lastig is. Niet iedereen leest de berichtgeving op internet en Facebook en lang niet iedereen handelt er naar.”

Iedereen heeft zijn wc-papier

Hulst gaat in de aanpak minder ver. Volgens burgemeester Jan-Frans Mulder was het met name zaterdag in de Hulst heel druk met boodschappen kopende Belgen. ,,Maar ik denk dat nu wel iedereen zijn wc-papier heeft en dat we over het hoogtepunt heen zijn. Horecazaken wijzen we erop niet meer mensen in de zaak toe te staan dan de vergunningen toestaan.” Van sluiting van winkels en of horeca is geen sprake in Hulst. Hulst probeert de verkeersstroom vanuit het zuiden te remmen met een bord op de grens met de slogan corona, gebruik het gezonde verstand, ook in Nederland.