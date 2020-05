Zeeuws-Vlaanderen mist de Belgen: ‘We zijn niet compleet zonder jullie!’

Natuurlijk, vóór corona waren de klachten vaak niet van de lucht. Belgen verstoppen ‘onze’ wegen in de lange shopfiles op weg naar koopzondag in Hulst en Sluis. Daardoor hebben ‘we’ amper plaats om zelf te parkeren. ‘Ze’ kopen al ‘onze’ supermarkten leeg, en reserveren net het laatste plekje op de camping of plaatsje op het terras. We kennen tientallen Belgenmoppen, maar het lachen is Zeeuws-Vlaanderen de laatste maanden wel vergaan. Een goede buur is beter dan een verre vriend en nu het al maanden stil is in de straten, roept Zeeuws-Vlaanderen in koor: Belgen, we missen jullie!