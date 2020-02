Zeeuws-Vlaanderen mag meer nieuw bouwen, maar het lijkt nog te weinig

Terneuzen­se pedofiel langer in tbs met dwangver­ple­ging

31 januari MIDDELBURG - De 73-jarige Terneuzenaar J. T., die in een tbs-kliniek in Poortugaal verblijft, moet nog zeker twee jaar in het regime van de tbs met dwangverpleging blijven. De rechtbank in Middelburg heeft dat vandaag beslist en volgt daarmee de eis van de officier van justitie.