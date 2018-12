Zeeuws-Vlaanderen komt in kerstsferen

AXEL - Zeeuws-Vlaanderen komt helemaal in kerstsferen, met kerstmarkten in onder meer Axel, Terneuzen, Hulst, Philippine en Sluiskil.

Axel gaat er elk jaar prat op de grootste kerstmarkt van Zeeuws-Vlaanderen in huis te hebben. Een vijftien meter hoge Finse kerstboom is zaterdag al op de Markt opgetrokken. Het is de voorbode van de kerstmarkt donderdag van 17.00 tot 22.00 uur in hartje Axel. Met tal van verlichte kramen, dansoptredens, een prinsessenshow en een bierproeverij.

Een speciale rol is dit jaar weggelegd voor het Zeeuws-Vlaamse comité van ‘Mag ik dan bij jou’. De stichting zet zich in voor kinderen met kanker. Sesamstraat-actrice Gerda Gerda Havertong opent de ‘Mag ik dan bij jou'-manifestatie om 17.30 uur.

Kerst&Zo

In Hulst is vrijdag een nieuwe grote kerstshow: ‘Kerst&Zo'. In de binnenstad zijn op tientallen plekken van 19.00 tot 21.00 uur activiteiten, met live-muziek, zang en theater door leerlingen van het Reynaert College.

Terneuzen pakt ook vrijdag uit met de traditionele kerstmarkt in de Nieuwstraat, van 16.00 tot 21.30 uur. De markt vormt de aftrap voor iets nieuws in Terneuzen, Winterfever, met tal van winterse attracties waaronder een rolschaatsbaan op de Markt. Winterfever duurt tot en met 6 januari.