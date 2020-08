Zeeuws-Vlaamse zedenzaak: advocate wacht nog steeds op antwoord

Kolkenzui­ger zuigt honderden karpers op, uit eendenvij­ver Zuiderpark Terneuzen

16:44 TERNEUZEN - Actie is nodig om massale vissterfte in de eendenvijver in het Terneuzense Zuiderpark in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Dat vindt Ben van den Bos, voorzitter van de Terneuzense hengelaarsvereniging ONI die het visrecht voor de vijver heeft.