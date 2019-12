Zeeuws-Vlaamse zangeres Jua brengt kerstnummer uit

Stora Enso investeert 9 miljoen in Gentse fabriek voor bioplas­tics

17:47 GENT - Het Scandinavische bedrijf Stora Enso investeert 9 miljoen euro in een proeffabriek in de haven van Gent. In de fabriek wordt grondstof ontwikkeld voor bioplastic, dat kan worden gebruikt in transparante verpakkingen voor de voedings- en drankenindustrie.