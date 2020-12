Zeeuws-Vlaamse vrachtwagenspecialisten samen de toekomst in, als DHC Zeeland

TERNEUZEN - Samen gaan ze de toekomst tegemoet, vrachtwagenspecialisten A.S.T. in Terneuzen, Dieleman Service in Axel en Van Haperen in Koewacht. Ze vormen 1 januari officieel één bedrijf, DHC Zeeland BV, vernoemd naar de directeuren Peter Dieleman, Antoine van Haperen en Rudy Crabbe.