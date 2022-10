Zeeuws-Vlaamse tuinders krijgen ongelijk: Rechter wijst dwangsom van zestig miljoen euro af

Kunstmestproducent Yara in Sluiskil en WarmCO2, het bedrijf dat restwarmte en de groeistof CO2 van Yara levert aan tuinders in Zeeuws-Vlaanderen, hoeven geen zestig miljoen euro schadevergoeding te betalen aan tuinders in Zeeuws-Vlaanderen.

Tussen vijf glastuinbouwbedrijven in Westdorpe en WarmCO2 is een conflict ontstaan over de levering van warmte en CO2. De tuinders gebruiken de restwarmte en CO2 voor de teelt van paprika's, tomaten en aubergines. Eigenaren van WarmCO2 zijn kunstmestproducent Yara en North Sea Port.

Ammoniakfabriek stilgelegd vanwege energieprijzen

Gasprijs vertienvoudigd

De rechter kan zich vinden in de argumenten van Yara. Bij het sluiten van een overeenkomst met de tuinders betaalde Yara 26 euro per MWh. Dat bedrag liep op tot 308 euro per Mwh. Toen de energie die prijs had bereikt, besloot de kunstmestproducent de productie te staken. De gasprijs is dus meer dan vertienvoudigd in ruim een jaar tijd. Er is, zegt de rechter, sprake van een situatie (de oorlog in Oekraïne) die niemand had kunnen voorzien.