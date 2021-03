Zeeuws-Vlaamse terrassen toch niet open, wel actie: ‘Ik hoop op een stampvol plein’

In Aardenburg meldden zich aan het eind van de ochtend al de eerste klanten zich voor koffie of een biertje. De drank is gratis, maar eigenaar Marco IJben heeft wel een pot neergezet voor een vrijwillige bijdrage.

IJben had vanochtend een gesprek met burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis. ,,Dat is prima verlopen. Ze staan achter de manier waarop ik nu actie voer. Daar ben ik blij om", zei hij na afloop van dat gesprek.

We wilden aandacht

Ook Marc van Calster van 't Karrewiel in Vogelwaarde trok zijn plannen om zijn terras te openen in na overleg met de gemeente Hulst. ,,De gemeente heeft laten weten dat ze zouden optreden als we het terras zouden openen. Het is weggegooid geld. Dat kan ik er nu niet bij hebben. Bovendien wil ik de gemeente niet tegen de haren in strijken. We wilden vooral aandacht krijgen. Die hebben we.”