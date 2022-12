Zeeuws-Vlaamse scholieren fietsen weer de Mont Ventoux op voor onderzoek naar MS: ‘Ik ga drie keer naar boven’

Het is inmiddels traditie. Sinds 2013 bedwingen middelbare scholieren uit Zeeuws-Vlaanderen de Mont Ventoux. De leerlingen van het Zwin College in Oostburg, Lodewijk College in Terneuzen en Reynaertcollege in Hulst doen dat voor een goed doel: Klimmen tegen MS. Ze doen als enige scholen in Nederland jaarlijks mee. ,,De leerlingen vallen echt op, het zijn de jonkies.", zegt teamcaptain Claudine Kerckhaert van het Reynaertcollege.