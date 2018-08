Zeeuws-Vlaamse Marie-Cécile Moerdijk: 'Ik had altijd zin om te zingen en te praten'

Maak jij dé zomerfoto? Stuur 'm op en win mooie prijzen

30 juli Het zomert al twee maanden en is begonnen! De PZC begint dinsdag 10 juli weer met de rubriek Zomerfoto. Twee dagen per week verschijnt er in de krant een vrolijke vakantiepagina met een selectie van zomerfoto’s van onze lezers.