Zeeuws-Vlaamse Koningsdag is echt van iedereen

AXEL - Koningsdag en de Markt in Axel is leeg? Een voorbijganger weet raad. ,,Alles is verplaatst naar de sporthal.”

Het regent niet, maar waait wel vrij hard. ,,We hadden dit jaar juist grote opblaasbare speeltoestellen gehuurd", vertelt Oranjecomité-bestuurslid Rob van Dijk. ,,Stel je voor dat die lucht in zouden vliegen......”

In de sporthal, iets verderop in Axel, zijn volop kleinere attracties. Een meisje valt op. Ze heeft een prachtig kroontje op haar hoofd. Selena Geerling, haar moeder, onthult het geheim. ,,Ze is een Koningskind!” De jarige Lizzie (6) kijkt er wat verlegen bij.

Volledig scherm Koningskind in Axel, Lizzie (6) is met koning Willem-Alexander jarig op 27 april. © Peter Nicolai

Oranjecomité-voorzitter Peter Snoodijk komt een praatje maken. ,,Het is goed dat wij naar de sporthal zijn uitgeweken", kijkt hij tevreden rond, ,,maar het is zo jammer dat Koningsdag al jaren in de meivakantie valt. Het zou anders nog drukker zijn.”

Volledig scherm Disney-sterren Belle (links) en Ariel op het Oranje-feest in Sint Jansteen. © Peter Nicolai

Het is een vaker gehoord geluid , ook in Sint Jansteen waar het Oranjecomité te gast is bij VV Steen. Disney-prinsessen Belle en Ariel stelen de show. Nicole Seghers, al jaren voorzitter, geniet. Koningsdag is in Sint Jansteen echt een kinderfeest. Nicole: ,,We hadden eerder ook een rommelmarkt, maar in Hulst is een hele grote. Daar kunnen we toch niet tegenop.”

Quote Jammer dat Koningsdag de laatste jaren in de meivakan­tie valt, anders was het nog drukker Peter Snoodijk,, voorzitter Oranjecomité Axel

Volledig scherm Philip van de Velde uit Vogelwaarde komt volgeladen van de rommelmarkt op de Steensedijk in Hulst. © Peter Nicolai

Dé Hulster rommelmarkt is op de Steensedijk. Christianne van de Waart-Mangnus, uitgedost met vrolijk oranje hoedje, is er al jaren te vinden. ,,Ik ben m'n zolder aan het leegmaken, en die van mijn vriendinnen.” Ze heeft goed verkocht, al is het stiller dan andere jaren. Koopjesjagers komen toch wel, zoals Philip van de Velde uit Vogelwaarde. Hij heeft een boodschappentrolley volgeladen, vooral met gereedschap. Of hij daarmee thuis kan komen? ,,De enige die er iets van vindt", antwoordt hij vrolijk, ,,is m'n portemonnee. Daar ben ik zelf baas over.”

Volledig scherm Philippine houdt traditie wel in stand: ballonnen, biologisch afbreekbare, oplaten tot slot van Oranje-kinderfeest. © Peter Nicolai

Op naar Philippine, want daar staat rond 12.00 uur iets te gebeuren wat de normaalste zaak van de wereld was op Koningsdag: het oplaten van oranje ballonnen. Het is in korte tijd taboe geworden. Maikel de Clippelaar van het lokale Oranjecomité ziet er geen kwaad in. ,,Alles aan onze ballonnen is biologisch afbreekbaar.” De kinderen hebben er ook lol in, al komen veel ballonnen niet verder dan de hoge bomen in de buurt.

Volledig scherm Fabrice Lottin bouwt feestje in Westdorps woonzorgcentrum 't Verlaet met het zingen van oer-Hollandse klassiekers als Aan de Amsterdamse grachten van Wim Sonneveld. © Peter Nicolai