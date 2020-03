Zeeuws-Vlaamse huisartsen concentreren zorg voor mensen met luchtwegklachten

Net als boven de Westerschelde

De huisartsen boven de Westerschelde besloten afgelopen week om mensen met ernstige luchtwegklachten te verwijzen naar speciale poli’s: de huisartsenpost in Vlissingen, de huisartsenpost in Goes en de huisartsenpraktijk in Scharendijke. ‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend gaat men naar de huisartsenpost in Goes. Wie buiten kantoortijden andere spoedklachten heeft, kan voorlopig niet meer terecht in de huisartsenpost in Goes. Deze mensen worden verwezen naar de posten in Vlissingen of Zierikzee.