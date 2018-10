Zeeuws-Vlaamse hield aapjes als huisgenoten: één had zelfs een luier aan

Stelling stort in bij station Antwerpen, ravage enorm

10:58 Naast het station van Antwerpen, in de Pelikaanstraat, is vanochtend een stelling in elkaar gestort. Het is nog niet duidelijk of er mensen onder het puin liggen. De ravage is enorm. De politie heeft de straat volledig afgezet, ook voor fietsers en voetgangers. Ze vraagt op Twitter om de omgeving te vermijden en plaats te maken voor de hulpdiensten. Het Centraal-Station is momenteel enkel toegankelijk via het Astridplein.