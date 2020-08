Zeeuws-Vlaamse goede doelen spekken de kas dankzij actie ‘Jij bent goud waard’

Bestuurder schrikt van koplampen en rijdt de sloot in vlakbij Zaamslag

11:24 ZAAMSLAG - Een 43-jarige man is vannacht de sloot in gereden langs de Veerstraat in Zaamslag. Hij schrok van de lichten van een tegemoetkomende auto, verklaarde hij. De automobilist bleek alcohol gedronken te hebben en hij had mogelijk geblowd.