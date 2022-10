Zeeuws-Vlaamse gemeenten hoesten tekort van halve ton voor voedselbank op

Super­marktei­ge­naar wint twee minuten gratis winkelen bij concurrent, maar geeft prijs weg aan KNRM

Een bijzonder staaltje saamhorigheid in Breskens vandaag. Tijdens de Visserijfeesten in het dorp werd afgelopen zomer twee minuten gratis winkelen bij de plaatselijke Jumbo verloot. De winnaar blijkt echter uitgerekend de exploitant van de concurrent; Ronald Lohman van Plus Lohman.

