Zeeuws-Vlaamse Delta Ride for the Roses populair, grens aan aantal deelnemers

In overleg met de politie, de brandweer en het Rode Kruis is dat aantal vastgesteld op drieduizend. ,,De start vormt geen probleem", laat Frits Bakker van de organisatie weten, ,,maar de finish wel. De Terneuzense Markt is te klein voor meer dan drieduizend deelnemers. Of de politie zou veel meer mensen moeten inzetten. Dat is niet haalbaar.”

De kans dat het aantal van drieduizend fietsers wordt gehaald, is volgens Bakker groot. ,,We zitten al op zo'n 1500 inschrijvingen, dat zijn er zeker vijfhonderd meer dan vorig jaar rond deze tijd.” Omdat de landelijke Ride for the Roses 2019 in september vanuit Goes vertrekt, wordt dit jaar geen Delta Ride vanuit Goes verreden in hetzelfde weekend als de Zeeuws-Vlaamse Ride. Bakker ziet dat terug in de inschrijvingen.,,Er komen meer mensen van de overkant.”