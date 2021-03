Zeeuws-Vlaamse burgemeesters slaken noodkreet: ‘De wanhoop wordt met de dag groter’

Reisbeperkingen in België, niet-noodzakelijke winkels wel open in België en slechts beperkt open in Nederland, avondklok vanaf 21.00 uur in Nederland en vanaf 24.00 uur in Vlaanderen; de verschillen in coronabeleid tussen Nederland en België zijn haast niet uit te leggen, volgens de burgemeesters van Terneuzen, Hulst en Sluis. Zeeuws-Vlaanderen, dat sterk op het Vlaamse achterland is aangewezen, merkt dat enorm.