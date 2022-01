Zeeuws-Vlaamse burgemeesters doen oproep aan kabinet: ‘Verschil in coronaregels werkt in grensregio demotiverend’

Hoe bestaat het dat je in Zelzate uit eten mag, maar in Sas van Gent niet? Hoe kan het dat je in Knokke naar de kroeg kan, maar in Sluis niet? En hoe leg je dat uit? Dat gaat gewoonweg niet. Burgemeesters Marga Vermue (Sluis), Erik van Merrienboer (Terneuzen) en Jan-Frans Mulder (Hulst) trekken er in een brief aan het kabinet over aan de bel. ,,Het verschil beïnvloedt sterk het draagvlak voor het Nederlandse beleid. Wij maken ons hier zorgen over’’, schrijven ze.