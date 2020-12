Zeeuws-Vlaamse band Misses & Monkeys giet klassieker ‘The Ace of Spades’ in banjo-jasje

video Kinderen Sint Jansteen zijn blij Sinter­klaas te zien en geven hem op school een dikke knuffel

4 december SINT JANSTEEN - Sinterklaas bezoekt vandaag tal van Zeeuwse scholen. Zo konden ook de leerlingen van Inghelosenberghe in Sint Jansteen de sint in dit door corona zo bijzondere jaar toch nog live zien. Al toeterend kwam hij vanochtend samen met piet aan. Nauwelijks was de goedheiligman uitgestapt, of hij was het middelpunt van een grote groepsknuffel.