Zeeuws-Vlaams Kamerkoor repeteert en borrelt in de buitenlucht

In overleg heeft het bestuur een oplossing gevonden: een repetitie met zomerborrel in de buitenlucht. In de ruime tuin van bestuurslid Henk van der Scheur in Koewacht waren woensdagavond 24 juni 28 van de 35 leden aanwezig: ,,De gemiddelde leeftijd van onze koorleden ligt rond de 65”, weet Coos. ,,Niet iedereen durft het aan, om naar deze repetitie te komen. We hebben een plan gemaakt over de opstelling in de tuin met onderling de juiste afstand en tevens bedacht waar onze dirigent Pascal Lestaeghe kan staan. Hij krijgt een plaatsje op het balkon en staat goed zichtbaar boven ons. Als repertoire voor deze unieke avond hebben we een paar liederen uitgekozen waaronder ‘Aus tiefer Not’, heel toepasselijk nu, van de 16-eeuwse componist Lupus Hellinck uit Axel. We zingen en oefenen tijdens deze openluchtrepetitie nieuwe en oudere nummers en kunnen alleen hopen dat het allemaal lukt. In normale tijden repeteren we een keer per week, dan is een stop van drie maanden heel erg lang.”