Zeeuws verbod of niet: in het buitengebied van Sluis mag je carbidschieten

Het mag, als je je meldt

Nu mag het in het buitengebied van Sluis alsnog, op initiatief van Sebastiaan Keijmel van Onafhankelijk West. Hij wilde regels opstellen over carbidschieten, omdat die er nog niet waren. Behalve PvdA, GroenLinks en SP ging de gemeenteraad akkoord. Voorwaarde is dat niet met harde materialen mag worden geschoten, er geen kans is op schade voor mens en milieu en carbidschieten mag alleen tussen 22.00 uur 's avonds en 2.00 's nachts op Oudejaarsavond. Op aandringen van Arnold Scheppers (D&T) moet je je wel zeven dagen van tevoren bij de gemeente melden als je carbid wilt schieten.

De kans bestaat dat carbidschieten uiteindelijk ook in Sluis verboden wordt. Als de VRZ een verbod opneemt in de noodverordening, is het einde verhaal. De noodverordening overrulet namelijk de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), waarin de Sluise regels over carbidschieten nu zijn opgenomen. Of en wanneer de VRZ carbidschieten in de noodverordening opneemt, is nog niet bekend. Komende week bekijkt de VRZ of een verbod juridisch mogelijk is.