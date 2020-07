Zeeuws Rupsje Nooitgenoeg neemt risico: opnieuw onderhandelen over tol zet compensatie op het spel

Het wordt donderdag een bijzondere vergadering op een bijzondere locatie. De 39 Statenleden en het vijfkoppige provinciebestuur debatteren voor het eerst in Studio A58 in Middelburg, omdat de Statenzaal te klein is om iedereen te bergen als er anderhalve meter afstand moet worden gehouden. En het gaat over de belangrijkste onderwerpen van de laatste jaren: de compensatie voor het mislopen van de marinierskazerne en de tol in de Westerscheldetunnel.