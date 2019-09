Zeeuws en toch anders op expositie in Waterlandkerkje

De Middelburger schildert het Zeeuws landschap in een heel eigen, impressionistische abstracte stijl en toch herkenbaar. In 't Kerkje van Waterlandkerkje zijn naast schilderijen ook beelden van de hand van Klompmakers te zien. De tentoonstelling is nog te bezichtigen van dinsdag tot en met zondag 15 september van 13.00 tot 16.30 uur.