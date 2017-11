Zeeuwen werken vaker in Vlaanderen: 'Oké, je moet de Ollander-moppen kunnen verdragen'

VLISSINGEN - Steeds meer Zeeuwen werken in België. Sinds 2010 is het aantal 'Zeeuwse grensarbeiders' met zo'n 80 procent gegroeid. Wat is er zo aantrekkelijk aan België?

René Vinke (42) uit Terneuzen zit momenteel in de schoolbankjes van busmaatschappij Waaslandia. ,,Je krijgt instructies over de apparatuur in de bus, het kaartsysteem, de abonnementskosten en ga zo maar door. Ik ga op 8 december aan de slag.''

De cijfers van UWV en Eures, het Europese portaal voor arbeid over de grens, spreken boekdelen. In 2010 werkten er 2465 Nederlanders in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Inmiddels zijn dat 4068 mensen. Het aantal Vlamingen uit beide provincies dat in Nederland werkt, is met ruim 2100 al jaren stabiel.

,,Het is geen nieuw vak voor mij'', zegt Vinke. ,,Ik heb voor Nederlandse en Zeeuwse maatschappijen gereden. Mijn laatste baan was voor de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. Waaslandia is in feite een pachter van De Lijn.''

Moppen

,,Werken in Vlaanderen heeft voor- en nadelen. Je moet twee keer je belastingaangifte doen. Ik doe dat zelf, want anders gaat mijn fiscaal voordeel naar de accountant. Daarentegen is het bruto uurloon hoger in Vlaanderen: 14,80 euro per uur tegen 12,60 in Nederland. Dat scheelt 200 tot 300 euro per maand. Verder is de ziektekostenverzekering goedkoper, krijg je meer vakantiegeld, een dertiende maand en word je voorzien van maaltijdcheques waarmee je ook boodschappen kunt doen in de supermarkt. Ook de benzine is goedkoper. Goed, er is wel meer hiërarchie en je moet de Ollander-moppen kunnen verdragen.''

Van de groep grensarbeiders in beide Vlaamse provincies komt minstens 90 procent uit Zeeland. Het gros woont in Zeeuws-Vlaanderen, weet Eures-adviseur Frans Buter. De cijfers zijn wel licht vervuild. Ook de Vlamingen die in Zeeland, overwegend bezuiden de Westerschelde, zijn komen wonen, tellen mee. Dat zijn er naar schatting enkele honderden. Maar toch, de trend is duidelijk, zeggen Buter, zijn collega Martin Rijk en Toine Witters, manager werkgeversdienstverlening en linemanager bij Eures. ,,Steeds meer mensen vinden een baan in Vlaanderen.''

Faillissementen

Het aantal Zeeuwse grenspendelaars is sinds 2010 sterk gestegen door faillissementen en bedrijfssluitingen in Zeeland. ,,Zalco, Thermphos, Philips, Neckermann, Sas Glas. Het betrof vele honderden mensen. Er werkten veel productiemedewerkers voor wie in Zeeland geen vergelijkbare baan te vinden was.'' De eisen van chemische bedrijven in de Kanaalzone lagen te hoog voor deze groep, zegt Buter. Over de grens vonden ze wel werk. Meestal in Gent, in de assemblage bij Volvo en als operator, kraandrijver of chauffeur bij staalproducent ArcelorMittal in Gent.

Ook in de Vlaamse logistiek werken veel Zeeuwen. Daarnaast vindt een aantal lager opgeleiden - met name vrouwen - een baan als thuishulp bij particulieren. Door het Vlaamse systeem van dienstencheques is dat een groeimarkt.