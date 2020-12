Zeeuwen kunnen mening geven over opslaggebouw bij kerncentrale Doel

Eerste regenton­nen uitgedeeld in Terneuzen, ‘anders verdwijnt het water maar in het riool’

9 december TERNEUZEN - Als warme broodjes vlogen ze over de toonbank, de regentonnen die de gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis met korting aanboden. De eerste ruim honderd exemplaren konden woensdag worden opgehaald bij De Koegors in Terneuzen, het kleurrijke gebouw van gemeentewerken in de Koegorspolder. ,,Hoef ik niet meer met emmers te sjouwen.”