Zeeuw schildert Paul de Munnik en schenkt opbrengst aan Serious Request

Zoover: geen bewijs voor gesjoemel met reviews van De Elderschans van broers Azimi

19 december AARDENBURG - Er is geen enkel bewijs voor gesjoemel met reviews over of door hotel De Elderschans in Aardenburg op de website Zoover. Dat concludeert Zoover zelf na intern onderzoek. Hoteleigenaar Salar Azimi heeft inmiddels excuses ontvangen.