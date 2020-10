Zeer zeldzame vogels gezien in het Zwin

Beide vogels zijn nog maar één keer eerder in België aangetroffen. De roodkeelnachtegaal broedt in Siberië en overwintert in Zuidoost-Azië en is vorig jaar gezien in Wallonië, maar was toen al ten prooi gevallen aan een kat. De witkeelgors leeft vooral in Noord-Amerika. Vandaag en morgen is het Zwin Natuurpark bij uitzondering geopend, zodat vogelaars de beestjes kunnen zien.