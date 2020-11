Zeer grote brand verwoest landbouwschuur Philippine

Steense Sint maakt tijd voor ontmoeting met lieve kindertjes

21 november SINT JANSTEEN - Milou (groep 1) en Elise (groep 4) vonden het maar spannend. Sinterklaas en zijn Pieten toch in het echt ontmoeten. Dat kon zaterdag in basisschool Inghelosenberghe. Het plaatselijke Sint Nicolaas comité had met een walk through een volledig coronaproof Sinterklaasfeestje in elkaar geknutseld.