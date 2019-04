Zeer grote brand in loods Koewacht

Drie blusvoertuigen, een hoogwerker, tankwagen en een zogenoemd cobra-systeem van de brandweer om op lastige plekken te kunnen blussen, werden in eerste instantie ingezet. Vanwege de rook was ook een meetploeg gealarmeerd. De brand was ontstaan in de afzuiginstallatie. Het vuur bevindt zich in de metalen buizen van de afzuiginstallatie en de zogenoemde filterhuizen en is daardoor lastig te bereiken. De brand in het eerste filterhuis is geblust. In het tweede filterhuis zijn nog brandhaarden. Die zijn hardnekkig, heeft de Veiligheidsregio Zeeland laten weten. Om de vuurhaard beter te kunnen bereiken zijn later deze ochtend nog een extra hoogwerker, twee extra blusvoertuigen en een extra meetploeg opgeroepen. De meetploeg gaat de mogelijke overlast in de omgeving in beeld brengen.