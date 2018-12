ZeelandPas verdwijnt 1 maart 2019

De ZeelandPas was afgelopen jaren belangrijk voor de toeristische sector. Via de pas werd vermaak en vervoer onder de aandacht gebracht. Met de ZeelandPas kon worden meegedaan aan ongeveer 280 acties. Ook waren er 120 winkels of organisaties waar pashouders korting konden krijgen. ,,Ondanks de vele kansen die we zien in de ZeelandPas, is in huidige vorm geen rendabele voortzetting mogelijk”, zegt directeur Erik van den Dobbelsteen. ,,Een omslag naar online en smartphone zien we als dé manier om er in de toekomst mee verder te gaan.”