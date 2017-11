Zeeland werd laat geïnformeerd over explosie Gent

Twee auto's in brand in Rozenstraat Terneuzen

7:43 TERNEUZEN - In de Rozenstraat in Terneuzen stonden vanochtend rond 05.30 uur twee auto's in brand. Omdat aanvankelijk gemeld werd dat er meerdere auto's in brand stonden en er ook nog auto's vlakbij stonden, is opgeschaald naar middelbrand en is de brandweer uitgerukt met twee blusvoertuigen.