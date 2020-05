Zeeland Tolvrij dreigt met hardere acties als eerder tolvrij maken van tunnel buiten beeld blijft

TERNEUZEN - Stichting Zeeland Tolvrij die ijvert voor een tolvrije Westerscheldetunnel, zint op hardere acties. ,,Steun is er genoeg", stelt voorzitter Cees Liefting zich strijdbaar op. ,,We zijn er niet voor niets in geslaagd binnen een paar maanden ruim 13.000 volgers te krijgen op Facebook.”