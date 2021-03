Ze zijn er, de neuzen met TER ervoor: gewoon leuk of om je kapot te schamen?

Jasmine uit Hoofdplaat ruimt zo veel zwerfafval op dat ze een voorbeeld is

21 maart OOSTBURG - Jasmine Bolsius (12) is vaak in de weer met een grijptang. Daarmee raapt ze zwerfafval op, in haar woonplaats Hoofdplaat of in de Braakman. Een voorbeeld voor andere kinderen, vindt Schoon Zeeland. Daarom reikte de Sluise wethouder Rian de Feijter zaterdag een speldje aan Jasmine uit.