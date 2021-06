ZB heeft een prijs voor de duurzaamste onderneming van Zeeuws-Vlaanderen

video Wesley Sneijder draagt de schoenen van student Enrique Wauters (21) uit Hulst

15 juni BREDA/HULST - Hij ontwerpt Nike sneakers voor beroemdheden als rapper Boef, Premier League-voetballer Wilfred Ndidi en tal van andere mensen van over de hele wereld. Wat voor Enrique Wauters (21) begon als een hobby is vier jaar later zijn beroep. ,,Ik kreeg een persoonlijke boodschap van Sneijder, hij was erg blij met mijn schoenen.”