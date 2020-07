Zaterdag 15 augustus wordt geen ‘Belgendag’ in Hulst

Dennis uit Hoek vindt nest met wel honderd ‘monster­wes­pen’ in zijn huis

17:40 HOEK - Ja, de ‘wesp’ die op de stoep zat bij zijn huis zag er wel wat groter uit dan normaal. Maar dat er uiteindelijk zo'n honderd Aziatische hoornaars uit de spouwmuur van zijn woning in Hoek kwamen, had Dennis Mol ook niet verwacht. ,,Het is heel bijzonder dat ze in zo'n kleine ruimte zaten.”