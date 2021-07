Zandplaat bij Kreverhille, nabij Ossenisse, straks vol met palen

Nieuw sociaal project in Terneuzen: Skaeve Huse voor stevige overlastge­vers

6 juli TERNEUZEN - Ze zijn er ook in Zeeuws-Vlaanderen, mensen die zoveel overlast veroorzaken dat niemand weet wat je ermee aan moet. Voor hen komt in Terneuzen mogelijk een nieuw woonproject: Skaeve Huse. ‘Rare huizen’ in het Deens.