Zakken vol plastic gedumpt in Sas van Gent, nieuwe regels zijn nog wennen, zeker voor Belgen

Magrette wint quiz voor echte Axelaren

5 januari AXEL - ,,Welk kunstbeen werd er in het Axelse bos gestolen, het linker of het rechter?” Een enkeling grinnikte, de meesten keken peinzend voor zich uit. Echt gemakkelijk waren de vragen vrijdagavond tijdens de Nieuwjaarskwis in Axel niet.