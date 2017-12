Zakje korrels houdt fruit langer goed

Eén van de oprichters van Slowd is Koen Verhagen. De 46-jarige Hulstenaar is de laatste maanden bijna fulltime bezig om Slowd in de markt te zetten. ,,In ons land wordt voor 5 miljard euro aan voedsel verspild. Elk jaar weer. We gooien met elkaar voor 800 euro per huishouden weg. Daar willen wij wat aan doen. Slowd houdt voedsel langer vers, waardoor mensen minder eten weg gooien en dus geld besparen.”

Minder snel rot

Het idee? Je legt het zakje in de koelkast of in de fruitschaal. De korrels in het zakje adsorberen het gas etheen, ook wel ethyleen genoemd, dat vrij komt bij de rijping van fruit, kruiden en groenten. Het gas zorgt er bijvoorbeeld voor dat een banaan op de fruitschaal snel bruin wordt. Slowd vertraagt dat rijpingsproces waardoor een avocado, appel of ander stuk fruit of groente minder snel rot. Verhagen toont een foto van het bakje koriander in zijn eigen koelkast: ‘Negen dagen over de tenminste-houdbaar-tot-datum en nog steeds lekker vers’.

Quote Quote: 'Mijn koriander was negen dagen over de datum, en toch nog lekker vers' Koen Verhagen

Het zakje Slowd is verpakt in een afbreekbaar cellofaan. Zodra je dit verwijdert, begint het zijn werk te doen. Een zakje doet een maand lang zijn werk, genoeg dus om meerdere ladingen groente en fruit te 'bewerken'. "Daardoor haal je de kostprijs van het zakje er ruimschoots uit", zegt Verhagen. Slowd is getest op avocado's in het laboratorium van Eurofins in Graauw. "Daaruit komt naar voren dat het werkt: 99 procent van de etheen wordt geadsorbeerd en geneutraliseerd. Versproducten zijn 2 tot 2,5 keer langer houdbaar."

Opslag en transport

Volledig scherm Een van de zakjes die voedsel langer vers moeten houden. © Camile Schelstraete Het idee komt van een vriend van Verhagen, Ernst Slabbekoorn. Ook een Hulstenaar, die al jaren in Nieuw-Zeeland woont en goede ervaringen met de korrels heeft in de landbouw. Producenten van kiwi’s en appels gebruiken de korrels al jaren bij de opslag en het transport overzee. Dat moet ook voor de consumentenmarkt kunnen, bedachten de mannen. En van het één kwam het ander. ,,We willen een duurzaam bedrijf neerzetten dat voedselverspilling tegengaat en mensen geld bespaart. Maar ook maatschappelijk verantwoord. Daarom worden de zakjes samengesteld en verpakt bij sociale werkvoorziening Dethon in Hulst en is 5 procent van de nettowinst voor de Voedselbank.”

Voorlopig gaat er meer geld in dan er uit komt en daarom is het nu tijd om het project ‘op te schalen’ naar andere landen, naar ecologische supermarkten en leveranciers van kerstpakketten, met een webshop in meerdere talen en met nieuwe producten die voedselverspilling te lijf gaan. Reclame maken de vier eigenaren op dit moment vooral via sociale media. ,,En we zoeken bewust de samenwerking in de regio op. In Zeeuws-Vlaanderen zijn de lijnen kort.”