Zaamslags echtpaar 65 jaar samen, ‘we hebben het heel goed met elkaar’

Corona is uiteraard de boosdoener, het virus dat Rinus (89) en Corrie (86) ook onder de leden kregen. Ze verbleven tien dagen in een verzorgingshuis in Goes. ,,We zijn nog altijd veel moe”, vertelt Corrie, ,,maar we zijn wel weer wat opgekrabbeld.” Juist in Goes kreeg het echtpaar ook verkering, vier jaar voor hun huwelijk. Een vergadering van de jeugdverenigingen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt vond in Goes plaats. Rinus die in Hoek woonde, had Corrie al eerder in Terneuzen ‘gezien’. Hij vroeg haar mee naar Goes en daar stelde hij dé vraag: ,,Wil je mijn vriendin worden?”