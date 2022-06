Zaamslag zat echt op dit feest te wachten

Explosie in IJzendijke in 1944 had de kracht van een kwart atoombom: ‘Veel meer doden gevallen dan gedacht’

IJZENDIJKE - Een kwart van de atoombom die Hiroshima in de as legde. Zo krachtig was de explosie op de boerderij van de familie De Dobbelaere op 20 oktober 1944. Het verhaal over die zwarte dag in IJzendijke wordt steeds uitgebreider. ,,Er zijn op die boerderij veel meer mensen gesneuveld dan we dachten.”

2 juni